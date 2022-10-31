‘Kablo projesi’ gündemde

Ömer KADİROĞLU

Teknecik Santraline akaryakıt temini konusunda sürekli ihale ertelemesi ve son olarak ihaleden geri çekilme haberleri vatandaşları rahatsız ediyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, yakıt ihalesinin şaibeli olduğunu ve her an karanlıkta kalma korkusu yaşadıklarını belirtirken, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi yönünde görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; deniz altından kablo döşenmesi ve Kuzey Kıbrıs’a elektrik aktarılması için iki yıllık bir zamana ihtiyaç var. Bu süre zarfında Teknecik Santraline ilave jeneratörlerin alınması, yakıtın ise süreklilik kazanacak şekilde Türkiye’den alınması düşünülüyor.

Yakın geçmişte Ankara ile konuyu ele alan Başbakan Ünal Üstel’in, Teknecik santraline filtre takılması konusunu da ileri götürdüğü ve olumlu görüş aldığı ifade ediliyor.

Vatandaşlar kalıcı çözüm istiyor

Diyalog muhabirinin, Kıb-Tek ihalelerinin sürekli ertelenmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan vatandaşlar ise elektrik konusunda kalıcı çözümlerin üretilmesini istedi. Vatandaşların görüşleri şöyle:

Ne dediler?..

Hasan Kocatepe

“Teknecik Elektrik Santrali akaryakıt ihalesinin sürekli olarak iptal edilmesi ve son olarak ihaleyi alan firmanın geri çekilmesi ortada büyük bir dolandırıcılık olduğunu gösteriyor. İhaleyi alan firmanın bir teminat yatırması gerekiyordu ve bunu da vermediğini öğrendik. Kurumun geleceğini çok da iyi görmüyorum. Elektrik Kurumunun derhal özelleştirilmesi gerekiyor. Özelleşmediği sürece bazı eller Kurumu karıştırıyor ve sıkıntılar yaşanıyor. Bu çağda karanlıkta kalma korkusu yaşıyoruz ve İnşallah başka ülkede bu durum duyulmaz çünkü bize gülecekler. 11 ay güneşli olan bir ülkede karanlıkta kalmak komik bir durumdur.”

Tarık Büyükoğlu

“Elektrik Kurumuna akaryakıt ihalesinin ertelenmesi ve son olarak ihaleyi alan firmanın geri çekilmesi sistemsizliğin göstergesidir. Bu sistemde kurumun geleceği endişe verici olsa da çalışılırsa sorunların düzelebileceğine inanıyorum. Kurum üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak ve doğru adımlar atılarak iyileştirilebilir. Bu çağda karanlıkta kalma korkusu yaşıyoruz ve bu durumu düşünmek bile istemiyorum.”

Hüseyin Uzunoğluları

“Elektrik Kurumunun akaryakıt alım ihalesinin sürekli ertelenmesi ve son olarak ihaleyi alan firmanın geri çekilmesi kabul edilir değildir. İhalelerin şaibeli olduğunu düşünüyorum. Kurumda yaşanan karmaşa ve gerekli adımların atılmaması nedeniyle vatandaşlar pahalı elektrik kullanıyor. Elektrik Kurumunda özellikle yöneticilerin yargılanması ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelmesi Kıb-Tek’in yönetiminde bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu çağda insanlarda karanlıkta kalma korkusu oluştu. Bizim zamanımızda elektrik yoktu ancak bulunduğumuz çağda elektriğin büyük önemi vardır ve elektrik kesintileri vahim sonuçlara neden olduğu gibi esnafı da olumsuz etkiliyor. Bu sorunun kökten çözülmesi gerekiyor.”

Halil İbrahim Suiçmez

“Her dönem yaşanan sıkıntılar devam ederken devletin bu soruna çözüm bulması gerekiyor. İnsanlar her gün stres ve sıkıntı içerisindedirler. Elektrik Kurumundaki sistemin düzeltilmesi için devlet otoritesini ortaya koymalıdır. Kurum baştan sona yeniden dizayn edilerek ya da özelleştirilerek sıkıntıların giderilmesi gerekiyor. Bu haliyle ne olursa olsun düzelmesi mümkün değildir. Siyasilerin öncelikle kurum üzerinden ellerini çekmeleri ve sendikaların otoritesinin oradan alınması gerekiyor. Bu çağda elektriksiz kalma korkusu yaşıyoruz. Evde fırına yemek koyduk elektrik gitti. Bu şekilde bir yaşam gerçekten Kıbrıs Türk halkına yakışmıyor. İlkokul 5’inci sınıftan 10 öğrenci koysanız bunlardan daha güzel yönetir.”

Zühtü Yavuz

“Bu güne kadar Elektrik Kurumu için sağlıklı bir ihale yapılıp sağlıklı bir yakıtın getirildiğini duyamadım. Yakıt taşıma ve temini ihalesini dostlarına, ahbaplarına veriyorlar. Kurumun geleceği ile ilgili endişelerim var. Elektriksiz kalma korkusu yaşasak da diğer yandan memleketin yok olduğunu, toplumun ve kültürün yok olduğunu da görüyoruz. Bu sorunların düzelmesi için ülkeyi idare edenlerin ciddi adımlar atması gerekiyor.”

Oktay Tımbıloğlu

“Elektrik Kurumunun yakıt ihalesinin sürekli olarak iptal edilmesi ve son ihaleyi alan firmanın geri çekilmesi siyasilerin bu ülkeyi düzgün yönetmediğini gösteriyor. Elektrik Türkiye’den gelsin ve artık rahat edelim. Kurumun geleceği ile ilgili iyi şeyler görmüyorum. 3 bin 500 lira ayda elektrik parası öderim ancak hizmet alamıyoruz. Bu çağda elektriksiz kalma korkusu yaşıyoruz. İnşallah hepsi kesilsin kaybolup gitsinler.”