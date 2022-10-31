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Fiyatlar yakıyor

Açık pazarda sebze fiyatları geçtiğimiz haftaya göre attı; acı biber 7 günde 30 liradan 65’e çıktı

Fiyatlar yakıyor

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda sebze-meyve fiyatları cep yaktı. Domates 25 liraya satılırken, biber türüne göre kilosu 30 ile 65 liradan alıcı bekledi. Börülce 40,bamya 50, armut 30 liradan tezgahtaki yerini alırken, fiyatların geçtiğimiz haftaya göre arttığı gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta kilosu 30 lira olan acı biber dün 65 liradan satılırken, domates 5 liralık artışla 20 liradan 25’e çıktı.  Pazar alışverişine çıkan vatandaşlar yüksek fiyatlardan dert yandı.  Vatandaşlar, dolmalık biberin kilosunun 65 liraya çıktığını ifade ederken,  Pazar esnafı fiyat artışlarının nedeninin girdi maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklandığını söyledi. 

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Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Börülce 40 lira
Bamya 50 lira
Kapya biber 65 lira
Acı biber 65 lira
Dolmalık biber 40 lira
Salatalık 20 lira
Domates 25 lira

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