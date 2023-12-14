Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye'den İş Kadınları KKTC'de

Bir grup Türki Cumhuriyetlerden gelen iş kadınının KKTC'ye ziyareti, Türk Dili Konuşan Ülkeler Kadınlar Birliği ve Özbek Kadın Hakları Derneği tarafından düzenlendi. Geziye Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan başarılı kadınlar katıldı. Ziyaretin amacı uluslar ve kadınlar arasındaki işbirliğini genişletmek, kadınların birligini güçlendirmek ve bu konuda ülkelerarası ilişkileri desteklemektir. Gelen heyet önce Rauf Denktaş'ın mezarı, KKTC

ŞEHİT ve GAZİ Derneği, Barbarlık Müzesi ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret ettiler. Daha sonra davetliler, Yakın Doğu Üniversitesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın fotoğraf sergisine katıldı.Ziyaret amacının KKTC ile daha fazla işbirliği içinde olmak olarak ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023, 11:27