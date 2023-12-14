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Genç Kadın Berber dükkanını kundaklamaya çalıştı tutuklandı...

Lefkoşa'da bir berber dükkanını kundaklamaya çalışan genç kadın tutuklandı.

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Genç Kadın Berber dükkanını kundaklamaya çalıştı tutuklandı...
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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 10.12.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir berber dükkanın giriş kapısı önünde, meçhul şahıs/lar tarafından iki adet karton kutunun üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle, söz konusu dükkan kundaklanmaya teşebbüs edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen S.K.(K-21) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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