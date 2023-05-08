‘Çiriş’ yeğenler tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 10 gram ağırlığında kokain ve 150 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Erkan Çiriş ve Ahmet Çiriş isimli zanlılar gözaltına alındı.

Operasyonda üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi bulunurken, yeğen oldukları açıklanan Erkan Çiriş ve Ahmet Çiriş dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 6 Mayıs 2023 tarihinde zanlı1 Erkan Çiriş’in tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi alındığını ve devriyeye başlandığını söyledi. Polis, Erkan Çiriş ile Ahmet Çiriş’in Sakarya bölgesinde yaya tespit edildiğini açıkladı. İbrahim Gökova, yapılan arama sonucu, Erkan Çiriş’in eşofman cebinde 10 gram kokain, Ahmet Çiriş’in tutmakta olduğu çanta içerisinde ise 150 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Zanlıların gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin devlet kimya laboratuvarına gönderileceğini söyledi. Zanlıların uyuşturucuyu nereden temin ettiğine dair de araştırma başlatıldığını belirten polis, incelenecek görüntüler, alınacak ifadeler olduğunu kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.