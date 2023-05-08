Polisi görünce ölüm korkusu yaşıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Üroloji Uzmanı Doktor Sadrettin Tuğcu’yu 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Çağan Ertuna, dün nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı. Hakkında 3 gün tutukluluk emri verilen Ertuna, “5 yıl önce babamın ifadesiyle sorgusuz şekilde polis tarafından akıl hastanesine kapatıldım.O günden beri polis görünce aklıma ölüm korkusu geliyor” diyerek ilginç bir savunma yaptı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Uyguner, olayın 6 Mayıs’ta saat 13.30 sıralarında meydana geldiğini hatırlattı. Polis, zanlının Sadrettin Tuğcu’nun kliniğine giderek, kendisine yanlış tedavi uyguladığı ve alay ettiği gerekçesiyle, karın ve göğüs arasından, sol ve sağ koltuk altlarından ve omzundan olmak üzere 4 kez bıçakladığını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis mahkemeden süre talep etti.

Zorla akıl hastanesine kapattılar

Mahkemede söz alan zanlı “polisi görünce ölüm korkusu yaşıyorum, nedeni 5 yıl önce babamın bir sözü ile beni sorgusuz akıl hastanesine kapatmalarıdır. O yüzden poliste tutuklu kalmak istemiyorum” diyerek ilginç bir savunma yaptı. Mahkeme, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Doktor Tuğcu’yu bıçaklayan Ertuna’nın, 3 gün öncesinde Lefkoşa’daki bir avukatı darp ettiği ortaya çıktı

Ama polis onu yakalayamadı

Gazimağusa’da Doktor Sadrettin Tuğcu’yu kliniğinde 4 ayrı yerinden bıçaklayarak, KKTC’de daha önce hiç görülmemiş bir olaya imza atan Çağan Ertuna’nın önceki gün meydana gelen olaydan birkaç gün önce Lefkoşa’da bir avukata saldırdığı ortaya çıktı.

Polisin açıklamasına göre; Çağan Ertuna, 4 Mayıs 2023 tarihinde araç kontak anahtarı ile avukata saldırdı ve arkasına yumruk vurmak suretiyle darp etti. Saldırıya uğrayan avukat aynı gün polise giderek, şikayetçi oldu.

Polis, saldırganın kimliğini belirlemek için olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İncelenen kamera görüntüleri ve alınan tanık ifadelerinin ardından zanlının kimliği tespit edilerek, yakalanması için girişim başlattı.

Ancak zanlı 2 gün sonra Gazimağusa’da doktoru bıçaklarken, açıklama yapan polis, Ertuna’nın teknik imkansızlıklar nedeniyle yakalanamadığını bildirdi.



Teknik ve idari yetkiler yetersiz kaldı

Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle uğradığı saldırı sonucu yaralanan doktorumuza Polis Genel Müdürlüğü olarak acil şifalar diler, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Sağlık sorunlarımızda koştuğumuz doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti kınıyor ve yasalar çerçevesinde tereddütsüz işlem yapılacağının bilinmesini istiyoruz.

Olayın aynı gün (04 Mayıs 2023) polisin bilgisine gelmesi üzerine, kimliği müşteki tarafından da bilinmeyen zanlının tespiti için, kamera kayıtları incelenmiş ve temin edilen çevre şahadeti sonrası zanlının kimliği tespit edilerek adli işlem için gerekli girişimler anında başlatılmıştır.

Buna rağmen mevcut yasaların verdiği teknik ve idari yetkiler kullanılarak zanlıya ulaşmak mümkün olmamıştır.

Polis Genel Müdürlüğü, yasalardan aldığı yetkiler çerçevesinde halkımıza hizmet ederken her olayda olduğu gibi bilhassa şiddet olaylarına karşı da son derece hassas uygulama içerisinde görevlerini ifa etmektedir. Şiddete yönelen kişilere karşı asla taviz verilmeyeceğinin herkesçe bilinmesini isteriz.”

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023, 09:57