Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Gazimağusa'da Doktor Sadrettin Tuğcu’nun bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanmasını protesto için bugün grev ve eyleme gidiyor.

İki sendika, ülke genelindeki tüm hastane, sağlık ocağı ve sağlık merkezlerinde, bazı servisler hariç, 09.00-13.00 arasında grev yapacak; Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak Meclis'e yürüyecek.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Tıp-İş, uzun zamandır sağlıkta artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, geçtiğimiz haftalarda ambulansta görevi başındaki hemşirelerinin darp edilmesinin ardından, en son dün bir doktorun bıçaklanmasının bardağı taşırdığını kaydetti.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen ve Tıp-İş Başkanı Şükrü Onbaşı imzasıyla yapılan ortak açıklamada, sendikaların sabah 09.00-13.00 saatleri arasında KKTC genelinde grev kararı aldığı duyuruldu.

Yürüyüş ve eyleme Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği de katılacak.

Açıklamada, “Şiddet varsa, hizmet yoktur” sloganıyla artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla düzenlenecek eyleme katkı koymak isteyen tüm halk ve sivil toplum örgütleri yarın saat 11.00’de Meclis önüne davet edildi.

Halk da davet edildi

Tabipleri Birliği, hekimin bıçaklı saldırıya uğramasını protesto etmek için yapılacak eyleme, tüm hekimleri, diş hekimlerini ve halkı davet etti. Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, “Uzun zamandır sağlıkta şiddet olayları artmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda hemşirelerin darp edilmesinin ardından, en son olarak dün bir hekimin bıçaklanması artık bardağı taşırmıştır” denildi.

Kamu- Sen’den çağrı: Sağlık çalışanlarını koruyun

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu- Sen), sağlık çalışanlarına yönelik son zamanda gerçekleşen saldırılara dikkat çekerek, Meclis’in hekimleri ve sağlık çalışanlarını koruyacak caydırıcı adımlar atması gerektiğini belirtti.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde üroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Sadrettin Tuğcu’nun uğradığı bıçaklı saldırıyı kınayarak, polis, savcılık ve diğer yetkililere “Sağlık çalışanlarına, değerli hekimlerimize bu tutumda bulunan en ağır cezayı almalı” çağrısı yaptı.

