Kazasız gün yok

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa’da alkollü sürücü çelik bariyerlere çaparak, takla attı, Demirhan’da direksiyon hakimiyetini kaydedilen araç bankete düştü. Polisten verilen bilgiye göre; Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde, Azat Babakulyyev (E-29) dün gece saat 01.00 sıralarında 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KB 739 plakalı araçla Gönyeli dönel kavşağına doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan kaçış yoluna dikkatsiz şekilde giriş yaparak kazaya neden oldu. Polis açıklamasına göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpan sürücü, aracıyla takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Babakulyyev tutuklandı.

21 yaşındaki sürücü yaralandı

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda Demirhan civarında ise dün sabah meydana gelen trafik kazasında, aracıyla banketten düşüp ağaca çarpan ve devrilen aracın sürücüsü 21 yaşındaki Yükselen Deniz yaralandı. Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 09.20 sıralarında gerçekleşen kazada yönetimindeki NL 869 plakalı araçla Lefkoşa istikametine seyreden Yükselen Deniz , Erülkü Süpermarket önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak banketten aşağıya düştü. Ağaca çarparak sol yan kısmına devrilen aracın sürücüsü Yükselen Deniz’in tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

3 araç çarpıştı, maddi hasar oluştu

Lefkoşa’da dün akşam Atatürk Caddesi üzerinde 3 aracın çarpışması meydana gelen kazada maddi hasarla atlatıldı. Polis, dikkatsizlik sonucu saat 19.00 sıralarında gerçekleşen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.