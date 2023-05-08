Bütçeleri zorluyor

Serdar ŞENGÜL
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda satışa sunulan ürünlerin fiyatı vatandaşı isyan ettirdi. Kayısı ve şeftali kilosu 120, üzüm 100, muz 33 liradan tezgahtaki yerini alırken, vatandaş çocukların meyve alamamaktan dert yandı. Çileğin fiyatı geçtiğimiz haftalara göre daha ucuza satılsa da kilosunun 50 lira olması cepleri zorladı. Biber türüne göre 80 ile 60 lira arasında değişen fiyatlara satılırken, Ayşe kadın fasulye 65 liradan tezgaha kondu.
Pazarın en ucuz ürünü ise 11 lirayla salatalık oldu.
Diyaloga konuşan vatandaşla, pahalı meyveleri almamayı tercih ettiklerini söyledi. “Kim 120 lira verip, kayısı ve şeftali alacak” diyen vatandaşlar, sebze ve diğer temel ihtiyaçları dururken, bu meyveleri almanın lükse kaçtığını belirtti.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:
Üzüm 100
Kayısı 120
Muz 33
Armut 35
Çilek 50
Şeftali 120
Ayşe kadın fasulye 65
Taze fasulye 40
Kapya biber 60
Acı biber 80
Patlıcan 30
Domates 43
Kabak 25
Salatalık 11
Patates 15
Havuç 20
Serdar ŞENGÜL
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