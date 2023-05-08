Bütçeleri zorluyor

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda satışa sunulan ürünlerin fiyatı vatandaşı isyan ettirdi. Kayısı ve şeftali kilosu 120, üzüm 100, muz 33 liradan tezgahtaki yerini alırken, vatandaş çocukların meyve alamamaktan dert yandı. Çileğin fiyatı geçtiğimiz haftalara göre daha ucuza satılsa da kilosunun 50 lira olması cepleri zorladı. Biber türüne göre 80 ile 60 lira arasında değişen fiyatlara satılırken, Ayşe kadın fasulye 65 liradan tezgaha kondu.

Pazarın en ucuz ürünü ise 11 lirayla salatalık oldu.

Diyaloga konuşan vatandaşla, pahalı meyveleri almamayı tercih ettiklerini söyledi. “Kim 120 lira verip, kayısı ve şeftali alacak” diyen vatandaşlar, sebze ve diğer temel ihtiyaçları dururken, bu meyveleri almanın lükse kaçtığını belirtti.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Üzüm 100

Kayısı 120

Muz 33

Armut 35

Çilek 50

Şeftali 120

Ayşe kadın fasulye 65

Taze fasulye 40

Kapya biber 60

Acı biber 80

Patlıcan 30

Domates 43

Kabak 25

Salatalık 11

Patates 15

Havuç 20