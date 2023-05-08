banner564

Zarar büyük

banner587

Şiddetli fırtına nedeniyle çatıları dökülen, güneş panelleri,  su depoları ve uyduları kullanılmaz hale gelen Aslanköylüler yetkililerden ilgi bekliyor

Zarar büyük

Hüseyin ÇİÇEK
Şiddetli fırtına ve yağışlardan dolayı güneş panelleri,  çatıları, su depoları, uyduları zarar gören, evlerini su basan, ekili tarlaları ziyan olan Aslanköy sakinleri yetkililerden ilgili bekliyor. Bölgede önceki gün gündüz saatlerinde şiddetli fırtına, ardından çıkan hortum bölgedeki birçok eve zarar verdi; bazı evlerin tavanları çöktü, su depoları yerinden çıkarak savuruldu ve kullanılmaz hale geldi. elektrik direklerini deviren şiddetli fırtına, ekili alanlara da zarar verdi. Maddi zarara uğrayan Aslanköy sakinleri yaralarını sarmaya çalışırken, yetkililerin ilgisini bekliyor.


 

banner594
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Niyazi Hasan
Niyazi Hasan - 1 saniye Önce

DO NO CRY BIG BABIES

SIRADAKİ HABER
25 Euro için başını yaktı
25 Euro için başını yaktı
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473