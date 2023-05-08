Zarar büyük

Hüseyin ÇİÇEK

Şiddetli fırtına ve yağışlardan dolayı güneş panelleri, çatıları, su depoları, uyduları zarar gören, evlerini su basan, ekili tarlaları ziyan olan Aslanköy sakinleri yetkililerden ilgili bekliyor. Bölgede önceki gün gündüz saatlerinde şiddetli fırtına, ardından çıkan hortum bölgedeki birçok eve zarar verdi; bazı evlerin tavanları çöktü, su depoları yerinden çıkarak savuruldu ve kullanılmaz hale geldi. elektrik direklerini deviren şiddetli fırtına, ekili alanlara da zarar verdi. Maddi zarara uğrayan Aslanköy sakinleri yaralarını sarmaya çalışırken, yetkililerin ilgisini bekliyor.



