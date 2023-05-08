25 Euro için başını yaktı

Son günlerde kara sınır kapılarından sahte araç sigortasıyla geçişler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün Metehan Sınır Kapısı’nda faaliyet gösteren bir sigorta şirketinin çalışanının sahte araç poliçesi hazırladığı ortaya çıkarken, dün de Rum uyruklu Christiana Alexandrou gözaltına alındı. Zanlının Metehan’dan geçiş yaparken, muhaceret görevlilerine sahte araç sigortası ibraz ettiği tespit edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Güney Kıbrıs’ta sakin Christiana Alexandrou’nun 6 Mayıs 2023 tarihinde saat 19.30 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken, sahte evrak tedavüle sürme suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının kullanımında bulundurduğu MZT 837 plakalı araca ait sahte olarak düzenlediği ve bir yıllık geçerliliği olan sigorta poliçesini KKTC’ye geçmek için görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü anlattı.

Polis, zanlının gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı, şeker hastası ve hamile olduğunu beyan edip, tutukluluk talebine itiraz etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Bir aylık sigorta 25 Euro

Kuzey ile güney arasında araçlı geçişlerde sigorta şart koşuluyor. En az bir en fazla bir yıllık sigorta yaptırılabilirken, aylık ücret 25 Euro’yu buluyor.