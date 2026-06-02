Çocuklar mutlu oldu

Cumhurbaşkanlığı ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) iş birliğinde, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında çocuklara yönelik iki farklı kukla tiyatrosu gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon'da İzel Seylani’nin yazıp, oynattığı “Gizli Hazine: Bir Su Meselesi” adlı Karagöz gölge oyunu yer alırken, kütüphane alanında da özel gereksinimli çocukların katılımına uygun hazırlanan “Piskot ve Rüzgâr ile Parkta Bir Gece” adlı özgün, müzikli ve interaktif kukla oyunu sahnelendi.

Teknik işlerinden Alp Emre Acar'ın sorumlu olduğu “Piskot ve Rüzgâr ile Parkta Bir Gece” adlı oyunun yazar ve yönetmenliğini Şaziye Konaç, oyunculuklarını ise Ayda Canova ile Erdoğan Kavaz üstlendi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, aileler ve çocukların katıldığı etkinlikler eş zamanlı yapıldı.

