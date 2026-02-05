Çocuklar eğlenerek öğreniyor

Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu’nda eğitim gören minikler, düzenlenen etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirdi. Sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirilen program kapsamında çocuklar, yaş gruplarına uygun oyunlar oynayarak hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirme imkânı buldu. Bahçede yapılan etkinliklerde minikler açık havanın tadını çıkardı.

Eğitim süreci içerisinde kişisel ve bedensel gelişimi destekleyen aktiviteler de yer aldı. Çocuklar, öğretmenleri eşliğinde yapılan yönlendirmelerle denge, koordinasyon ve kas gelişimini destekleyen çalışmalar gerçekleştirdi. Sanat etkinlikleri kapsamında ise minikler kelebek temalı resim çalışması yaptı. Boyama ve çizim faaliyetleriyle çocukların el-göz koordinasyonu, ince motor becerileri ve yaratıcılıkları desteklendi. Aynı zamanda renkleri tanıma ve ifade etme becerileri üzerinde duruldu.