Yıllık 39.40

İstatistik Kurumu, ocak ayı enflasyon oranını yüzde 1,97 olarak açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre; enflasyonda bir önceki aya göre yüzde 1,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,97 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,40 değişim gerçekleşti.

Ocak ayında ana harcama grupları arasında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 11,40 ile haberleşme grubunda kaydedildi.

Sağlık ana grubunda yüzde 9,59, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 6,85, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 6,13, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 4,85, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 4,45, ulaştırma ana grubunda yüzde 3,08, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 2,29, eğitim ana grubunda yüzde 1,65, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 0,88, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0,33 oranında artış kaydedildi.

Lokanta ve oteller ana grubunda ise yüzde 16,96 oranında düşüş yaşandı.

Ocak ayında endekste yer alan 504 ürünün fiyatı yükselirken, 114 ürünün fiyatı düştü.

En fazla fiyat artışı, yüzde 95,87 ile patlıcanda gerçekleşti. Bunu yüzde 91,30 ile çiçek lahanası, yüzde 80,41 ile roka takip etti.

En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 50 ile Milli Piyango biletinde görüldü. Kuru soğan yüzde 42,44, enginar ise yüzde 42 oranında ucuzladı.



Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026, 10:06