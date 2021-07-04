Çocuklarıyla birlikte arabada yaşıyorlar

Hüseyin ÇİÇEK

İskele bölgesinde, engelli Ozan Sülün isimli vatandaşın durumu içler acısı. Eski evliliğinden 2 çocuğu olan Ozan Sülün şu an arabada yatıp kalkıyor. Engelli ve çalışamayacak durumda olduğunu aktaran Sülün, yeniden evlenmeyi düşündüğünü ancak kalacak yeri olmadığını ifade ederek, yetkililerden yardım istedi. Sağ gözünde görme engeli olduğunu dile getiren Sülün, yeniden evleneceği kadının da engelli ve bir çocuğu olduğunu ifade ederek, “Perişan durumdayım, evsizim, battaniyem her şeyim arabamda. Arka koltukta yatıp kalkıyorum, devletimden yardım bekliyorum” şeklinde konuştu. Evleneceği kişinin de maddi durumunun iyi olmadığını dile getiren Sülün, “Üç çocukla kalabileceğimiz bir ev arıyoruz. Umarım devlet büyüklerimizi bize yardım eder” şeklinde konuştu.