Nerede o eski günler 

Ömer KADİROĞLU

Pandemi gerekçesiyle geçtiğimiz yılın Mart ayından itibaren turizm faaliyetlerinin durdurulması

En fazla Girne Antik Limanı’ndaki lokantaları ve alış-veriş yerlerini etkiledi.

Limandaki tarihi lokantaların bir kısmı, vatandaşlara hizmet amacıyla çalışırken, bir kısmının hala çalışmaya başlamadığı görüldü.

Hafta sonu olması nedeniyle dün Girne limanında geziye çıkan vatandaşlar, çevrenin bozulduğuna ve kentin ilgisiz bırakıldığına dikkat çekti.

Açık olan lokanta işletmecileri ise, vatandaşların yanı sıra ülkede yaşayan az sayıdaki yabancının hafta sonları limana uğradığını belirterek “az sayıda müşteri ile çarkı döndürmeye çalışıyoruz. Ama zorlanıyoruz” dedi.

Çarşı merkezinde kuru kalabalık

Girne çarşı merkezinde ise müşteri bekleyen dükkan sahipleri, özellikle işçilerin hafta sonu olması nedeniyle geziye çıktıklarını, cadde üzerinde yürüdüklerini, fakat alış-veriş yapmadıklarını söyledi.

Çarşıya inenlerin kahve, çay içip, yemek yediklerini belirten dükkan sahipleri, turizmin canlanmaması halinde bu yılı zor çıkaracaklarını kaydetti.