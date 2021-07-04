Teşvikli uygulama

Rum Bakanlar Kurulu, Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı olmayı kabul eden gençlere teşvik vermeyi kararlaştırdı. Askerlik görevi yapanlara fazladan 5 gün izin verileceğini açıklayan Rum hükümeti, önümüzdeki günlerde 18 yaş altındakiler için yeni bir karar üretecek.

Alithia gazetesi, yeni sağlık bakanı Mihalis Hacipandelas tarafından yapılan açıklamada, aşı olanlara

15 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında tatil teşviki verilmesi, aşı olacak devlet memurlarının veya devlet memurlarının bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının aşı olacakları günlerde tam gün izinli sayılmaları ve aşı olan veya olacak olan RMMO askerlerine beş gün izin verilmesinin kararlaştırıldığını söylediğini aktardı.

Ayrıntıların yarın duyurulacağını belirten gazete, 18-30 yaş arası kişilerin aşı olmalarının teşviki için öneri hazırlaması konusunda Sağlık Bakanı’na yetki verildiğini de vurguladı.

Öte yandan 9 Temmuz tarihinden itibaren, 20 kişiden fazla kişinin bulunabileceği çalışma alanları, barlar, düğünler vs. gibi yerlerde giriş için “Safepass” isteneceği, bu tip yerlere girişlerde sunulacak PCR veya antijen testlerinin son 72 saat içerisinde yapılmış olmasının gerekeceği belirtildi.

Gazete, 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren, seyahat etmek isteyen tüm “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşları veya Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden kişilerin, eğer birinci doz aşıları yapılmamış ise, tüm yolcular için geçerli uygulamaya tabi olacaklarını belirtti.

Sadece birinci doz aşılarını yapmış kişilerin Güney Kıbrıs’a girişte PCR testi yaptırabilme hakkına sahip olacaklarını, aşısız kişilerin kendi ülkelerinde, gelmeden 72 saat öncesinde yapılmış PCR testi sunmak zorunda olacaklarını vurgulayan gazete, 12-15 yaş arası çocukların ve yaşı 16’dan büyük olduğu halde aşı olmasında ciddi tıbbi sakıncalar bulunan kişilerin bu uygulamadan muaf olacaklarını aktardı.

Haberde, 1 Ağustos tarihinden itibaren ise ücretsiz antijen testi uygulamasının sona ereceği, 12-15 yaş arası çocukların ve yaşı 16’dan büyük olduğu halde aşı olmasında ciddi tıbbi sakıncalar bulunan kişilerin bu uygulamadan muaf olacakları vurgulandı.

327 bin kişi aşılandı

Gazete bir diğer haberinde ise, 29 Haziran tarihine kadarki sürede Güney Kıbrıs’ta 327 bin 147 kişinin iki doz aşı olduğunu yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın aşı sıralamasında AB içerisinde altıncı sırada yer aldığını da belirtirken AB’den Güney Kıbrıs’a gönderilen aşı miktarının 1 milyon 164 bin 50 doz olduğu vurgulandı.