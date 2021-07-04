Can kaybı yok

KKTC'de son 24 saatte toplam 8 bin 140 test yapıldı, 49'u yerel 66 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre 4 kişi hava yolu ile ülkeye gelirken 13 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 17'si Lefkoşa, 22'si Girne, 7'si Gazimağusa, 2'si Lefke bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Değirmenlik-1/ Gönyeli-6 / Balıkesir-1 / K. Kaymaklı-1/ Alayköy-1/ Hamitköy-1/ Gaziköy-1 / Demirhan-1/ Düzova-1/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-2.

Girne: Girne Merkez- 13/ Dağyolu-2 / Lapta-1/ Aşağı Girne-1/ Zeytinlik-2/ Çatalköy-1/ Alsancak-1/ Karaoğlanoğlu-1.

Gazimağusa: Çanakkale-2 / Gazimağusa merkez-2 / Kaleiçi-1/ Anadolu Bölgesi-1/ Gülseren-1

İskele: İskele Merkez-2.

Lefke: Gaziveren -1.

Güney Kıbrıs’ta 583 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta günlük vakalardaki artış devam ediyor.

Son 24 saatte 583 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 77 bin 445 oldu.

Rum yetkililer yeni can kayı yaşanmadığını, tedavisi süren 63 hastadan 21’inin durumununsa ciddiyetini koruduğunu bildirdi.