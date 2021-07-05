U-16’da şampiyonlar belirlendi

Kadınlar final karşılaşmasında DİGEM ile Ozanköy takımları karşı karşıya geldi.

Maçın ilk devresini 11-3 önde kapatan DİGEM, karşılaşmayı da 26 – 12 önde kapatarak sezonu şampiyonlukla noktalarken, Ozanköy sezonu ikinci bitirmiş oldu.

DİGEM’de 11 golle oynayan Şerife Hacıyarım maçın en skorer ismi olurken, Lütfiye ve Laden’de DİGEM adına 6’şar golle takımlarına katkı sağlayan isimler oldu.

Erkeklerde Özgür Adımlar şampiyon

Erkekler final karşılaşmasında Özgür Adımlar ile Yükseliş takımları karşılaştı.

Maçın ilk devresini 20-10 önde kapatan Özgür Adımlar, karşılaşmayı da 39-24 kazanarak sezonun şampiyonu oldu.

Yükseliş takım ise zorlu sezonu ikinci bitirme başarısı gösteren taraf oldu. Bu maçın öncesinde oynanan üçüncülük karşılaşmasında ise Şahlan ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi.

Rakibi UKÜ’yü 19-12 mağlup eden Şahlan, sezonu üçüncü tamamlama başarısı gösterdi. Erkekler final karşılaşmasının öncesinde oynanan üçüncülük karşılaşmasında UKÜ ile MGA takımları mücadele etti. Rakibi UKÜ’yü 29-18 mağlup eden MGA sezonu üçüncü tamamladı.