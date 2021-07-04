Zarar büyük

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesine bağlı Arakapas’ta dün öğle saatlerinde çıkan ve geniş bir alanı etkileyen yangın hem paniğe neden oldu, hem de büyük zararlara yol açtı. Toplamda 300 nüfuslu olan ve yazlık konutlarda oturanlarla nüfusu 500 kişiye ulaşan Arakapas köyünde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle 10 köye yayıldı.

Bazı evler, arabalar ve ağaçlar kül olurken; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İsrail ve Avrupa Birliği’nden uçak yardımı istedi. İstanbul’da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Rum Yönetimine yardım mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'i arayarak, Limasol'daki yangının söndürme çalışmalarına yardım etmeye hazır olduğunu iletti.

Anastasiadis, Türk tarafının yardım teklifini değerlendireceklerini söyledi.

Anastasiadis'e yangından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Tatar, Özel Temsilcisi Ergün Olgun'a da gelişmeleri takip etmesi için talimat verdiğini söyledi.

HP lideri Kudret Özersay ise, Rumlara yardım teklif edilmesini öneren ilk siyasetçi oldu.

Birçok ev ve araç alevlere teslim oldu

Yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılarak, yerleşim birimlerine sıçradı; Arakapas köyünde birçok ev ve aracı alevler sardı.

Yangından çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, güneyin bir ucundan diğer ucuna kadar göründü.

Arakapas’ta başlayan yangın Lerona, Melini, Eptagonia, Sykopetra ve Odou köylerine de sıçradı, tüm bölgeler boşaltıldı.

Alevlerin hızlı yayılması üzerine yangını kontrol altına almak zorlaştı, Rum hükümeti Avrupa Birliği ve İsrail’den yardım talebinde bulundu.

Kısa sürede yayıldı

Arakapas’taki büyük yangın dün saat 14.00 sıralarında dağlık alanda başladı. Yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı, yerleşim birimlerine sıçradı.

Köy boşaltılırken, birçok ev ve araç yangına teslim oldu.

Kontrol altına alınamayan yangın akşam saatlerine doğru Lerona, Melini, Eptagonia, Sykopetra ve Odou köylerine de sıçradı.

Bu bölgeler boşaltılırken, ayrıca Odos, Ora, Farmakas ve Agioi Vavatsinias, Vavatsinias köylerinin tahliye edilmesi için talimat verildi.

Yangını söndürmek için havadan ve karadan büyük bir mücadele verildi. Arakapas Stadı'nda Koordinasyon Merkezi oluşturuldu, yangın sismik aletlerle izlendi.

Acil yardım istediler

Ancak giderek geniş bir alana yayılan yangına müdahale yeterli olamadı, Rum hükümeti, İsrail ve Avrupa Birliği’nden destek istedi.

İngiliz Üstleri yangının söndürülmesi için seferber olurken, Yunanistan’dan iki helikopter gönderildi.

Ayrıca izinde olan tüm itfaiye çalışanları da göreve çağrıldı.