Gözler UBP’de

Suna ERDEN

Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ekim ayında Meclisi açacak sayıya ulaşılmaması halinde erken değil, baskın seçime hazır olduklarını söyledi. Ancak Arıklı’nın bu açıklaması muhalefet tarafından samimi karşılanmadı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “Ben Arıklı’nın sadece ahkam kestiğini düşünüyorum, samimi bulmuyorum” derken, TDP lideri Cemal Özyiğit de aynı görüşü ortaya koydu.

Özyiğit, “Arıklı’nın amacı hem hükümet ortaklarına hem de YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’na gözdağı vermektir” dedi.

Sorakın ile Özyiğit “erken seçime hazırız” mesajını verirken, dikkatler hükümetin büyük ortağı UBP’ye ve DP’ye yöneldi. UBP Ekim’de kurultay, Nisan’da seçim hesabı yaparken, hükümetin sorun yaşaması halinde tarih değişikliğine gidilebileceği belirtiliyor.

Arıklı: Seçime en hazır partiyiz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı dün Gazimağusa İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı. Arıklı burada yaptığı konuşmada, “Ekim ayında Meclisi açacak sayıyı tekrar yakalayamazsak erken değil baskın seçim kaçınılmaz olur” dedi.

Arıklı, “YDP aylardan beri sahada. Seçime en hazır parti. Ama yetmez. Safları sıklaştırıp üyelerimize süratle ulaşmalıyız. Bunun için her hafta en az 7 bölgeyi ziyaret programı yapmalı ve sahada varlığımızı göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Arıklı YDP’nin şu anda üye sayısı açısından en büyük ikinci partisi olduğunu da belirterek "Bu yetmez. Yıl sonuna kadar üye sayısında birinciliği almamız lazım..." dedi.

Arıklı 6 aylık bu hükümetin zorluklar içinde icraat yapmaya çalıştığını, bu zorlukları gören muhalefetin ise sorumluluktan kaçtığını, şimdide uzaktan gazel okuduğunu söyledi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

"Kardeşim ben Aralık ayında dördünüze hükümeti kurun, YDP olarak hiç bir karşılık istemeden dışardan tam destek vereceğiz demedim mi? Korktunuz. Kaçtınız şimdi uzaktan gazel okuyorsunuz. Bu halk size korkaklığınızın hesabını sormayacak mı?”



Sorakın: Samimi değil, ahkam kesiyor

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Bakan Arıklı’nın ‘seçime hazırız’ açıklamasını samimi bulmadığını ifade etti.

Sorakın, hükümetin zaten bittiğini, yok hükmünde olduğunu ifade ederek, “Ekim ayını beklenmesin, hemen seçim tarihi belirlensin” dedi. Sorakın şunları söyledi:

“Sayın Erhan Arıklı çok çelişkili ifadeler kullanıyor. Gerek erken seçim gerekse diğer konularda farklı farklı konuşuyor. Daha önce önümüzdeki Ocak ayı için erken seçim yapılabilir demişti sonra hükümetle birlikte 3 Nisan tarihini dillendirdi.

Bu nedenle ben Arıklı’nın sadece ahkam kestiğini düşünüyorum, samimi bulmuyorum.

Eğer yürekleri varsa adım atsınlar, biz hazırız.”

Zaten yok hükmünde

Erken seçim tarihin belirlenmesi ve Meclis’in olağanüstü toplantıya çağrılması gerektiğini ifade eden Sorakın, şöyle devam etti:

“Hükümet zaten bitti. Ekim ayını beklemesin, hemen seçim tarihi belirlensin.

Başbakan Ersan Saner’e ve hükümeti oluşturan diğer parti başkanlarına tavsiyem Meclisi toplama beceresini sağlamalarıdır. Meclis olağanüstü toplanmalı, tüm partiler seçim tarihinde uzlaşmalıdır. Ancak hükümet içerisinde bulunduğu krizi fark etmemektedir. Çünkü hepsi hayal aleminde yaşamaktadır.”

Bakan dahi atayamadılar

“Hükümeti oluşturan partiler hem birbirleriyle hem de parti içi sorunlar yaşamaktadır” diyen Sorakın, şunları dile getirdi:

“YDP’nin iki milletvekili var. Kendi içerisinde de sorunlar yaşıyor. YDP Bertan Zaroğlu’na istifa çağrısında bulundu. DP Genel Sekreteri Affet Özcafer ‘seçime gidilmeli’ çağrısında bulundu.

UBP ise Allah’a emanet bir durumda. Kurultayını dahi yapamıyor ve içlerindeki sorunlar hükümete de yansıyor. Meclisin kapanacağı günlerde üç gün üst üste deneme yapılmadığı halde meclis dahi toplanamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman 10 gün önce istifa etti. Hükümet bir Bakan atayamadı. Çünkü yok hükmündedir. Bu hükümetin halka verebileceği bir şey yoktur.

En kısa sürede halk iradesine gidilmelidir. “

Özyiğit: Amacı hükümet ortaklarına gözdağı vermek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Erhan Arıklı’yı samimi bulmadığını dile getirdi.

Özyiğit, “Madem hazırdırlar niye 6 parti başkanı olarak buluşup, bu konuyu karara bağlamadılar” dedi.

Bakan Arıklı’nın seçim tarihi konusunda sürekli çelişkili açıklamalar yaptığını savunan Özyiğit, şunları söyledi:

Arıklı seçim için ocak ayını söylemişti. Daha sonra UBP’ye uyup 3 Nisan tarihini zikretti. Ayrıca biz muhalefet olarak 29 Ağustos tarihini önermiştik, buna da yanaşmamıştı. Arıklı’nın amacı hem hükümet ortaklarına hem de YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’na gözdağı vermektir.

Sayın Arıklı, Bertan Zaroğlu’nun Başbakan Ersan Saner’le pazarlık yapmasını ve bakan olmasını ortadan kaldırmak istiyor. Ama eğer erken seçime hazırsa biz de hazırız.

Hatta en kısa sürede seçim tarihi belirlenmelidir. Bu hükümet bitmiştir, daha fazla bu halkı meşgul etmesinler sorundan başka bir şey yapamadılar. O koltukları boşaltsınlar.

Özyiğit, en kısa sürede erken seçim yapılmasını, TDP’nin her zaman seçime hazır olduğunu sözlerine ekledi.