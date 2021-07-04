Diğerleri aranıyor

Gönyeli’de kavga eden yabancı üniversite öğrencileri mahkemelik oldu. İkisi yabancı uyruklu olmak üzere iki grup arasında çıkan kavgada Hasan Hüseyin Saçar’ın parmağı kırıldı.

Kavgada tahta sopalar kullanıldığı belirtilirken, olayla ilgili tutuklanan Nasiru Shek Sheriff ve Emleen Shatusie Fredson dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olayla ilgili iki kişinin daha arandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Nasıru Shek Sheriff ve Emleen Shatusie Fredson’un önceki gün saat 12.45 sıralarında Gönyeli̇’de Otağ Sokak üzerinde Hasan Hüseyin Saçar ile kavga ettiklerini söyledi.

Polis, iki zanlının sokak ortasında kavga ettiği Saçar’ın serçe parmağının kırılmasına neden olduklarını ifade etti. Polis, olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlıların vahim zarar suçlamasıyla tutuklandıklarını ifade etti.

Polis memuru, soruşturma başlatıldığını, olayla ilgili henüz isimleri tespit edilemeyen iki şahıs bulunduğunu, ayrıca kavgada kullanılan tahta sopanın arandığını açıkladı.

Polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Kaza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.