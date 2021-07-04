‘İşbirliği olmalı’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’ta çıkan ve birçok kişiyi köyünden eden yangınla ilgili ‘Cumhurbaşkanlığı’nın Güney Kıbrıs’a yardım teklifi yapmayı değerlendirmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu açıkladı. Özersay, “Yanmakta olan, insanlığın ortak mirasıdır, bu konularda geçmişte olduğu gibi işbirliği yapabilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tarım Bakanlığı tarafından teslim alınan ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilen ve ülkede görev yapmak üzere konuşlandırılan yangın helikopterine dikkat çekerek şunları söyledi;

Rum tarafı İsrail ve AB’den yardım çağrısında bulunduğuna göre ihtiyaç duyulduğu aşikar. Tepebaşı yangınında gerek Dışişleri Bakanlığı olarak bizim gerekse dönemin Cumhurbaşkanının girişimleriyle ve koordinasyonu ile Rum tarafı yangının söndürülmesinde bize yardımcı olmuştu.

Yanmakta olan, insanlığın ortak mirasıdır, bu konularda geçmişte olduğu gibi işbirliği yapabilmeliyiz. Eğer henüz yapılmadıysa, Cumhurbaşkanlığını ya da Dışişleri Bakanlığını inisiyatif almaya davet ediyorum.

