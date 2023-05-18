Çok üzgündü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da önceki gün meydana gelen kazada geri geri giden kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren 54 yaşındaki Cengiz Serdahoğulları son yolculuğuna uğurlandı. Serdahoğulları’nın cenazesi dün Mormenekşe köyünde toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Serdahoğulları’na, kullanımındaki araçla çarparak ölümüne neden olan sürücü Ahmet Mirka ise dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada kazayla ilgili olgular aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hatice Zeybek, kazanın 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.40 sıralarında Akdoğan’da meydana geldiğini anımsattı. Polis, zanlı Ahmet Mirka’nın, Toprak Ürünleri Kurumu’na ait ambarlar önünde, çalışır vaziyette bekleyen yönetimindeki kamyon ile ileri ve sağa hareket ettiği esnada, yaya olarak bulunan Cengiz Serdahoğulları’na çarparak arka tekeri ile üzerinden geçmek süreti ile ölümüne neden olduğunu açıkladı. Polis memuru, sürücünün kazanın ardından tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, soruşturma kapsamında ifadeler alacaklarını ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyeceklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023, 09:54