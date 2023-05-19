Terim deneyimlerini paylaştı

Abdullah ZAİFOĞLU

KKTFAD ile KTFF’nin ortaklaşa düzenlediği Süleyman Göktaş Gelişim Semineri’nde ikinci gün geride kaldı. İkinci gün Teknik Direktör ve A Lisans Antrenörlerin katıldığı seminer B-C ve kaleci antrenörlerinin de katılımı ile tamamlandı. Bugün Teknik Direktör ve A Lisans Antrenörlerinin semineri devam edecek.

Seminerin ikinci günü kayıtların tamamlanmasından sonra yapılan açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Seminere KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UEFA Pro Lisans Teknik Direktör Fatih Terim, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Spor Dairesi Müdürü, Belediye Başkanı ve kulüp başkanları da katıldı.

KKTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu yaptığı konuşmada bu göreve gelirlerken eksik, yanlış ne varsa bunları düzeltmek ve üyelerin saygınlığını artırmak görevlerinin başında geldiğini belirtti.

Bu konuda KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun her zaman yanında oldukları için teşekkür etti. Hayallerinden biri olan böyle bir semineri gerçekleştirmek ve Fatih Terim hocayı bu seminere davet etmekti. Bunu gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Fatih Terim’ e de çok teşekkür etti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da sağlık sorunu nedeniyle tedavi gören Süleyman Göktaş adına yapılan bu seminerin kendisi için duygusal olduğunu, çünkü Göktaş’ın kendisindeki yerinin çok farklı olduğunu söyledi. Fatih Terim’in bu seminere katılmasının büyük bir olay ve heyecan verdiğini dile getirdi.

Ambargoların altında olmamız bizi etkilese de yılmadan ve daha fazla mücadele vererek aşmak istediklerini, dışa açılımın mutlaka sağlanacağını dile getirerek konuşmasını tamamladı.

Terim: Öğrenmenin sonu yok

Fatih Terim de, ambargoların kendisini üzdüğünü, Kıbrıs ile bağlarının çok eski olduğunu, dile getirdi. Antrenörlüğün birinci şartının yenilikleri yakalamak olduğunun unutulmamasını, bu gibi etkinliklerin takip edilmesini ve öğrenmenin sonu olmadığını ifade eden Terim, futbolun çok hızla değişen ve gelişen bir spor olduğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı. Sunumlarının tamamlanmasından sonra katılımcılara plaketler verildi.

