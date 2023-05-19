banner564

Proje hazır

banner587

Arıklı, çember yapım çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını, Çayırova’ya giriş çıkışların kolaylaşacağını söyledi

Proje hazır
banner598

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İskele-Çayırova yolu üzerinde, Çayırova’ya giriş çıkışı kolaylaştıracak bir çember yapılacağını, çember yapım çalışmalarının da mümkün olan en kısa sürede başlayacağını açıkladı.
Açıklamaya göre Bakan Arıklı, dün Çayırova’da, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri Fide Kürşat ile Biray Hamzaoğulları, Mehmetçik Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Çayırova Muhtarı Ahmet Ercümen ve Çayırovalı vatandaşlarla bir araya geldi.
Arıklı burada yaptığı açıklamada, çemberin projesinin hazır olduğunu, kapalı Maraş’taki iş makinelerin işlerini bitirmeleriyle birlikte bölgeye gelip çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.
Bakan Arıklı’ya Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı ve Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın eşlik etti. 

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023, 09:44
banner594
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Barolar Birliği devrede
Barolar Birliği devrede
  1. GÜNEY

banner582

banner471

banner581

banner473