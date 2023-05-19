Onur ve  gururla  kutlanacak

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” KKTC’de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 104’üncü yılında başkent Lefkoşa başta olmak üzere ilçelerde törenler düzenlenecek.

Kutlamalar kapsamında öğrenciler devlet protokolünü de ziyaret ediyor.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nin verdiği bilgiye göre, bugün törenler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun saat 08.00’de BRT’de yapacağı günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayla başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda yer alacak tören saat 09.00’da protokol sırasına anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde saat 09.00’da düzenlenecek.

Girne Atatürk Anıtı’nda yapılacak tören saat 08.30’da başlayacak.

Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 09.00’da başlayacak.

İskele Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 09.30’da başlayacak.

Lefke Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başlayacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü nedeniyle Geçitkale’deki tören saat 09.00’da başlayacak.

Akdoğan Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da yer alacak tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başlayacak.

Mehmetçik Ecevit Meydanı’nda yapılacak tören saat 09.00’da başlayacak.

Öğrencilerden Meclis’e ziyaret

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi okul yönetimi ve öğrencilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çiğeltem Yıldırım Arifoğlu kabulde yaptığı konuşmada, okul hakkında bilgi verdi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre ise konuşmasında Sedat Simavi’nin adını yaşatmanın önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Feyzioğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi heyetini kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde ziyaretler yapan 20 Temmuz Fen Lisesi heyetini kabul etti.

Feyzioğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi heyetinde yer alan öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, gelecek planlarını dinledi.

LTL’li öğrenciler poliste

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa Türk Lisesi (LTL)öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’yi ziyaret etti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, ziyarette, gençlerin bayramını kutladı ve böylesi anlamlı bir günde gençleri ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti.

