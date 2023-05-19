Sendikalardan çok sert uyarı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Gazimağusa’daki devlet okullarında grev ve eylem gerçekleştiriyor.

KTOEÖS dün, Namık Kemal Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Mağusa Türk Maarif Koleji, Çanakkale Ortaokulu, Mağusa Meslek Lisesi ve Mağusa Ticaret Lisesi’nde 10.00-13.00 saatleri arasında grev ve eylem yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde yaptığı açıklamada, okulun fiziki yapısıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Milli Eğitim Bakanı’nı eleştirdi.

Selma Eylem, Milli Eğitim Bakanı’nın Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ni yok saydığını, hiç yokmuş gibi davrandığını, okulun önümüzdeki yıl eylül ayında nasıl açılacağını bir türlü izah edemediğini savundu.

Okuldaki sıkıntıların yok sayıldığını belirten Eylem, Milli Eğitim Bakanı ve hükümetin bu okulla ilgili planları hakkında açıklama yapmalarını beklediklerini söyledi.

Eylem mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceklerini, belirterek” “Gerekirse, eğitim dışı faaliyetler; sınavlar yapılmayacak, notlar, diplomalar verilmeyecektir. Gerekirse önümüzdeki yıl okullar açılmayacaktır. Bu konuda kararlıyız öğretmenimizin iradesi ortadadır “ dedi.

KTÖS’ten Çavuşoğlu’na cevap

Öte yandan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun eğitimde yapmadıklarının bundan sonra yapamayacaklarının garantisi olduğunu savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda düzenlenen basın toplantısında Eğitim Bakanı’nın bir programda yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Maviş, “Sendikaların yaptıkları açıklamalarda ‘bu maddeye bu gerekçeden dolayı karşıyız’ dediklerini duymadığını” belirten Bakan Çavuşoğlu’nu yasa tasarısıyla ilgili ön çalışma ve istişare yapmama, teknik kurulu tüzüğe uygun bir şekilde çağırmama, Yüksek Danışma Kurulu toplantısında bakanlığı polisle çevreleyip sendikaların danışmanlarıyla katılmasını engelleme ve Meclis alt komitesinde sendikalar görüşlerini ifade ederken “Talimat geldi bugün bu yasa geçecek” demekle eleştirdi.

Maviş, Bakan Çavuşoğlu’nun sürekli “bazı maddeleri çektik” diye iddia ettiğini ama resmi olarak paylaşılan herhangi bir tasarı olmadığını söyledi.

Burak Maviş’in konuşmasının ardından Hamide Avcıbaşı ve Mebruke Diren Bakanlığın okul öncesi eğitimle ilgili yapılanları ve yapılmayanları anlattı.



Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023, 09:44