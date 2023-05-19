Seçmene söz verdi

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan 28 Mayıs seçimlerine ilişkin basın toplantısında mesajlar verdi. İktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bir oyun bile hakkını yedirmeyeceğiz. Ben terör örgütleriyle hiçbir zaman masaya oturmadım, oturmayacağım." dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ın geride kaldığını belirtti.

“28 Mayıs günü cumhuriyetimiz için, devletimiz ve milletimiz için yeniden çok önemli bir seçime gidiyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs günü iki aday ve iki farklı anlayışın daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletin karşısına çıkacağını hatırlattı.

Kendisinin görevlerinden birinin de halka gerçekleri söylemek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, başta ilk turda kendisine inanan ve destekleyen 25 milyon seçmen olmak üzere oyunu kullanan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Daha önce de belirttiği gibi ilk turda sandıktan "bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktığını" aktaran Kılıçdaroğlu, "Erdoğan iktidarının küstahlığına ilk turda çok güçlü bir şekilde 'dur' dedik. Çünkü milletimin oyunun yarısını bile alamadılar. İktidar partisinin oyları önemli ölçüde eridi” dedi.

