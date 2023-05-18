Üst düzey katılım oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi iş birliğinde, Tangül ve Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğunda gerçekleştirilen 1. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi dün tamamlandı.

Acapulco Otel’de yer alan kongrenin açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ile üst düzey yetkililer, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Açıklamada, kongrenin, 16 - 17 Mayıs tarihlerinde, “Çeşitli ülkelerden ve tüm bilim dallarından iyi oluş temalı çalışmaları bir araya getirerek, nitelikli bilimsel bir platform oluşturmak, pozitif düşünme ve iyi oluş alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan bilim insanları ile alan uygulayıcılarını bir araya getirmeyi” amaçladığı belirtildi.

10 farklı ülkeden bilim kurulu üyesinin de yer aldığı kongrede, 30 farklı ülkeden 170 farklı akademik bildirinin sunumu gerçekleştirilirken, program kapsamında, “Eğitimde İyi Oluş: Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri” Paneli, 2. Pozitif Okullar ve İyi Oluş Çalıştayı, eğitimler, atölye çalışmaları düzenlendi.

Kongre kapsamında düzenlenen Zirvede Birkan Uzun Resim Yarışması’nda dereceye girenlere öğrencilere de ödülleri törenle Birkan Uzun’un annesi Hatice Uzun ve babası Cengiz Topel Uzun tarafından takdim edildi.

