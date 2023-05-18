73 yaşındaki Adrei cezaevine gönderildi

Sahte Macaristan pasaportuyla Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken Ledra Palace Sınır Kapısında yakalanan Rus uyruklu Adrei Prikhodko (73) hakkındaki tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edilirken, bazı bilgilere ulaşıldı. Zanlının Rus pasaportunun süresinin sonlandığı, ikamet iznini yenilemek için süresi 20242’e kadar devam eden Macaristan pasaportunu kullanmaya kalkıştığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Adrei Prikhodko’nun 5 Mayıs 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında sahte Macaristan pasaportuyla Ledra Palace Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçiş yapmaya kalkıştığını söyledi.

Polis, zanlının çıkış işlemi için kayıt yapmaya teşebbüs ettiği sırada suçüstü tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının 5 Mayıs’tan beri tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını ve ülkede yasal statüsünün sonlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı ‘resmi sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs’ suçlarından yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.