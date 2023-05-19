Uygulamalı eğitim

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler kapsamında dün Derviş Paşa Konağı’nda Alayköy İlkokulu öğrencilerine "Somut Olmayan Kültürel Miraslarımızdan Kıbrıs El Sanatları"nın anlatımı ve uygulaması yapıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 3 farklı istasyonda sesta yapımı, buğday öğütme ve dokuma yapımını uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, müzeler haftası dolayısıyla kültür ve tarihi değerleri uygulamalı görmüş oldular.

Etkinlikleri yerinde ziyaret eden Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun, öğrencilerle birlikte etkinliklere katılarak, gençler ile verimli zaman geçirme fırsatı bulduğu da ifade edildi.

