‘Vizyon ve misyon yok’

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa milletvekili Maliye eski Bakanı Sunat Atun, ekonomik akla uygun doğrular yapılmadığı sürece Kıbrıs Türk ekonomisinin doğru yola girmesinin mümkün olmadığını belirtti.

“Benim kimse, hiçbir makamla şahsi bir sorunum ve sıkıntım olmamıştır” diyen Sunat Atun, “Benim yaşadığım bazı makam ve kişilerle olan vizyon ve misyon uyuşmazlığımdır” ifadesini kullandı.

Atun açıklama yaparak, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı’nın ekonomik kalkınma mücadelesini, kısır tartışma ortamı, verimsiz, vizyonsuz gidişatla kazanmasının mümkün olamayacağını” belirtti.

Sunat Atun, tüm siyasal partiler ile siyasilerin ülkenin parlak geleceği için dünyadaki çok yoğun ve hızlı gelişmelere paralel yeni bir vizyon ve kendilerine yeni misyonlar belirlemelerinin zamanının geldiğini kaydetti.

Bu yeni vizyonun vazgeçilmez noktalarının, sağlıklı toplum yapısı, dijitalleşme, üretim, adalet, çağdaş katılımcı demokrasi ve hesap verebilirlik olduğunu ifade eden Atun, “Maliye Bakanlığı görevimden istifa ederek ayrılmamın ardından kimi kişi ve çevrelerce yapılan yanlış değerlendirmeleri hayretle okuyorum” dedi.

“Akla uygun doğrular…”

“Bana göre ekonomik akla uygun doğrular yapılmadığı sürece Kıbrıs Türk ekonomisinin doğru yola girmesi mümkün değildir” diyen Sunat Atun, “Parti ortamında veya medyada son Maliye Bakanlığım döneminde ortaya koyduğum politikaların, proje ve önerilerin doğru olup olmadığını muhataplarımla tartışmaya hazırım. Haklı olan, haksızlığa uğratılan benim; Halka doğruları söyleyen de yine ben oldum… Hükümet kuramayan, UBP ve ülkeyi içine düşürdüğü duruma rağmen hala gerçekleri idrak edemeyen ise ortadadır. Halk ve partilimiz gerçekleri bilmektedir. “ ifadelerini kullandı.

Atun, bu aşamada bu konuları daha fazla deşmenin UBP’ye ve ülkeye yarar getirmeyeceği inancı ile şimdilik suskun kalmayı tercih ettiğini vurguladı.

“Ekonomi dengesi amaçlanmalı…”

Atun şöyle devam etti:

“Günümüz dünyasında devletlerin istikrarlı maliye politikaları olması gerekmektedir. Maliye politikalarının istikrarlı olabilmesi içinse, belirli bir vadeyi hedeflemesi ve ülke koşullarına uygun olması şarttır.

Buna göre devletimizin harcamaları ile toplanan vergiler göz önünde tutularak sağlıklı bir mali yapı oluşturulmalı ekonominin bir dengeye gelmesini amaçlamalıdır.

Kamu maliyesinin 2018 sonrası açıklarının giderek büyümeye başladığı malumdur. Benim son Bakanlı görevi süreçlerimde ortada mutlaka önlem alınması gereken bir tablo saptamış ve mali politikamızı ekonomik istikrar, büyüme, kalkınma ve çok önemli olan gelir dağılımında adaletin sağlanması olarak belirlemiştik.”

3,5 milyar TL açık...

Yılsonu itibarıyla 3,5 milyar TL açık öngörüsünün geçerliliğini devam ettirmekte olduğuna işaret eden Atun, “Hayat pahalılığının maaşlara kesintisiz yansıtılması ben görevden istifa ettikten sonra para bulunduğu için değil mahkemenin ara emri verme olasılığı yüzünden belediyelerin alacağı kaynağın geciktirilmesi ile olmuştur” dedi.

Atun, bunun sürdürülebilirliği olmayan bir durum olduğunu belirtti.

Yol haritasız yönetme

Sunat Atun, uzun bir müddettir ülke ekonomisinin yol haritası olmadan yönetilmekte olduğunu savunarak, “Anavatan Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolleri ülkemiz için önemli bir çıpa olmakla birlikte, son yıllarda ihmal edilmiş olan orta vadeli bir plana büyük bir ihtiyaç vardır” dedi.

Atun, “Bu bağlamda hükümet derhal Devlet Planlama Örgütü ve ilgili Bakanlıkları devreye koyarak kısa ve ortada vadede uygulamaya girecek gerçekçi, uygulanabilir bir planlama yapmalıdır. Ortaya çıkacak bu plan temelinde derhal Anavatan Türkiye ile 2023 yılını Mali ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması için çalışmalara başlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Kıb-Tek’teki sorunlar masanın altına süpürülemez”

Kıb-Tek ve KKTC’nin enerji sorununun yaşananları yok sayarak, sorunları masanın altına süpürerek çözülmesinin mümkün olmadığını da belirten Atun bu konuda da şunları ifade etti:

“Bu halde Hodri meydan diyerek; Derhal Sayıştay raporunun ortaya koyulması ve Kıb-Tek’te işlerin düzgün bir şekilde yürütülmesi, yönetsel suçlama ve iddiaların son bulması için çağdaş bir yapı oluşturulması çağrısında bulunuyorum. Dünyadaki gelişmeler göstermektedir ki önümüzdeki aylarda akaryakıt fiyatları bugünkü seviyenin de çok üstüne çıkabilecektir. Kış aylarında enerjisiz kalmamak için behemehal bize her koşulda destek olman Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devletindeki muhataplarımız ile temasa geçerek sorunlarımıza kalıcı çözümler aramalıyız.

Kıb-Tek’in mali yapısı mutlaka iyileştirilmelidir. Ancak bugün devam eden anlayışla bu mümkün değildir ve olmayacaktır.

Güçlü devlet yönetimi

Güçlü ve istikrarlı devlet yönetiminin önemine de değinen Atun, “KKTC’nin kurucusu, yaşaması, yüceltilmesi ve refaha ulaşmasının savunucusu UBP bu bakımdan son derece önemlidir... UBP derhal hareketlenmeli yeni çağa uygun bir sosyal, siyasal, ekonomik vizyon oluşturma yoluna gitmeli ve yeni bir parti tüzüğü çalışması yapmalıdır” dedi.