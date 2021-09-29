10 gramı 2 bin lira

Suna ERDEN

Aldığı bir ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri, Lefkoşa’da yaşayan Mustafa Kuni’nin evine baskın yaptı.

Zanlının evinde iki adet hassas terazi ele geçiren polis, üzerinde ise 4 gram sentetik cannabionid (bonzai) türü uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada Kuni’nin 250 Euro’ya 30 gram uyuşturucu aldığını, bir miktarını sattığını ve 2 bin lira kazandığını itiraf ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Eylül 2021 tarihinde Mustafa Kuni’nin ikametgâhında uyuşturucu satışı yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün saat 16.00’da zanlının ikametgâhının önünde tespit edildiğini; üzerinde yapılan aramada 8 ayrı kâğıda sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde, 895 Euro ve 940 TL nakit para bulunarak, emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlının ikametgâhında yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan iki adet hassas terazi bulduklarını söyledi. Polis, zanlının aracında yapılan aramada ise içerisinde sentetik cannabionid olan ucu yanık sarma sigara bulduklarını ifade etti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, maddeleri aranan bir şahıstan 30 gram olarak 250 Euro karşılığında aldığını, bir kısmını içtiğini, 10 gramının da satışını yapıp, 2 bin TL elde ettiğini beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.