Gözyaşları sel oldu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesindeki Thalassemia Merkezi’nde yanlış kan verilmesi üzerine hayatını kaybettiği açıklanan Ayla Dalgalan (56) dün son yolculuğuna uğurlandı. Ailesinin yanında çok sayıda meslektaşının katıldığı cenaze töreninde gözyaşları Ayla öğretmen için aktı.

Lefkoşa İsmail Safa Camiinde kılınan cenaze namazına Dalgalan’ın ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı siyasiler ve sevenleri katıldı.

Dalgalan, dualar eşliğinde Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi.

Hukuk mücadelesine destek verilecek

Bu arada Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), Dalgalan’la ilişkin açıklama yaparak, yakınlarının başlatacağı hukuk mücadelesine destek bildirdi.

Dernek, toplumda sağlık hizmetlerine karşı “güvensizlik hissi” oluştuğunu belirterek, yetkilileri “hastaların yaşam hakkını korumaya, olası ihmal ve ihlaller sonucu zarar gören tüm hastaların hukuk mücadelelerinde üzerlerine düşeni” yapmaya çağırdı.

EHHD, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak “son günlerde art arda yaşanan olası ihmal sonucu hastaların kaybıyla toplumun derin bir endişe içine girdiğini” belirterek, en son emekli okul müdürü Ayla Dalgalan'ın “muhtemel ihmal sonucu” hayatını kaybettiğine işaret etti.

Bu ihmaller kabul edilemez

EHHD açıklamasında, “orak hücre anemisi rahatsızlığı olan Dalgalan’ın Devlet Hastanesi Talasemi Merkezi’nde ‘hatalı kan’ verildiği ve durumu kötüleşince acil servise başvuran hasta ve yakınlarının uzun süre orada bekletildiği ifade edilmektedir.” denildi.

Açıklamada, “Toplumun gündemine gelmiş diğer iki vaka da 2012 yılında Adnan Okur ve 2017 yılında Akile Vardar’ın, yanlış kan transfüzyonuna bağlı komplikasyonlardan dolayı hayatlarını kaybetmeleriydi. Aradan geçen bunca seneye rağmen hala bu tür ihmallerin yaşanıyor olması kabul edilemezdir.” ifadelerine yer verildi.

EHHD, Dalgalan’ın yakınlarının hukuk mücadelesi başlatacaklarını duyurduğuna işaret ederek, Dernek olarak bu mücadeleye ellerinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.