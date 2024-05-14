Tümü yabancı

Güzelyurt’a bağlı Serhatköy mevkiinde önceki gün 10.30 sıralarında trafik ekipleri tarafından kontrolü maksadıyla durdurulan kiralık araçta uyuşturucu bulundu.

Yapılan kontrolde 270 miligram alkollü içki tesirinde olduğu tespit edilen Tinashe Lee Wenyimo ve araçta yolcu olarak bulunan Ronald Madzımure, Daemien Naikia Marin ve Godspower Godwin Edet’in üzerinde ve araçta yapılan aramada, bir gram ağırlığında metamfetamin ve içerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 9 sigara tespit edilerek emare olarak alındı.

Suçüstü tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.