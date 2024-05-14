Devletin kaybı büyük

Suna ERDEN

Yüksek meblağlı tıbbi malzemeleri sahte faturalarla ülkeye ithal eden ve bu yolla daha az gümrük vergisi ödeyerek, devleti zarara uğratan Adnan Altındağ dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Türkiye’den aldığı 2 milyon 371 bin TL değerindeki malzemeleri düzenlediği 9 sahte faturayla gümrüğe 153 bin TL’ye almış gibi beyan eden zanlının, 250 bin yerine 15 bin TL gümrük ödediği bilgisi elde edildi.

Soruşturma genişleyerek, devam ederken, suçla bağlantılı bazı ilaç firmalarının tespit edildiği, yeni tutuklamaların olacağı açıklandı.

Ayrıca zanlının ülkeye Güney Kıbrıs’tan kaçak yollarla getirilen ve oldukça pahalı bir ilacı bir firmaya sattığı belirtildi.

Zanlının Türkiye’den aldığı bazı ilaçları gümrüğe demo (deneme-test) olarak beyan ettiği kaydedildi. Polis, bu ilaçların demo olup olmadığının araştırılacağını belirtirken, zanlının evinde ve ofisinde yapılan aramada 2020 yılına ait sahte olduğu düşünülen faturalar ele geçirildiğini söyledi.

Mali şubede görevli polis memuru, zanlının 1 Nisan 2024 tarihinde başlatılan bir soruşturma kapsamında tespit edildiğini anımsattı.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Zerberg Healthcare isimli ilaç firmasının işletmecisi Adnan Altındağ’ın 2022 – 2023 yılları içerisinde Türkiye’de Prizma Grup Medikal isimli şirketten aldığı 2 milyon 371 bin TL tutarındaki tıbbi malzemeyi 9 adet sahte faturayla 153 bin 800 TL’ye almış gibi göstererek, ülkeye ithal ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının malzemeleri Türkiye’den aldığı fiyatlara KKTC Sağlık Bakanlığı ve firmalara satarak, devleti zarara uğrattığını belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 4 ifade temin edildiğini söyledi.

2020 yılına ait faturalar ele geçirildi

Polis, zanlının evinde ve ofisinde arama yapıldığını, sahte olduğu düşünülen ve 2020 yılına ait 4 adet fatura tespit edildiğini açıkladı.

Polis, ayrıca zanlının demo ürün olarak gümrüğe beyan ettiği bazı malzemelerin tespit edildiğini kaydetti. Polis memuru, söz konusu tıbbi malzemelerin demo olup olmadığının araştırıldığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada fiyatı oldukça yüksek olan ve zanlı tarafından 2022 yılında bir ilaç firmasına sattığı ilacın bir ameliyata kullanıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, söz konusu ilacın gümrüğe beyanının olmadığını, zanlından izahat istendiğinde ameliyatta yer alan bir teknisyen tarafından Güney Kıbrıs’tan gümrüğe beyan edilmeden ülkeye getirildiğini söylediğini aktardı.

Polis, Sağlık ve Maliye Bakanlıklarıyla, İlaç ve Eczacılık ile Gümrük Dairelerinde araştırma başlattıklarını kaydetti.

Bazı ilaç firmaları mercek altında

Polis, zanlıyla bağlantılı bazı ilaç firmalarına ulaştıklarını, yeni tutuklamaların olabileceğini açıkladı. Çok sayıda ifade alınacağını, sahte olduğuna inanılan 4 adet faturanın orijinallerinin arandığını kaydeden polis, soruşturmanın genişleyerek, devam ettiğini belirterek, 4 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.