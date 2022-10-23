CTP Girne’yi gezdi esnafı selamladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul, dün Girne’de büyük bir yürüyüş düzenledi ve esnafı selamladı.

Girneli esnaf ve yurttaşlardan büyük ilgi gören Şenkul ve CTP heyeti, uzun bir süreden beri kentin çağdaş yönetimden uzak kaldığını, ancak 25 Aralık’tan sonra değişimin gerçekleşeceğini ve kenti ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

Eski Girne Belediye binası önünden yürümeye başlayan kortej, Girne Limanı’na kadar yürüdü.

Bando takımının öncülüğünde yürüyen kortejde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili yer aldı.

Karnaval havasında gerçekleştirilen yürüyüş, Girne Limanı’nda son buldu.

60 yaş üstü CTP’li üyelere teşekkür belgesi verildi

Bu arada Erhürman, Güzelyurt İlçesi’nde 60 yaş üstü üyelere teşekkür belgesi verilen etkinliğe katıldı.

İlçe Yönetim Kurulu’nun düzenlediği etkinlikte uzun süre parti çalışmalarına katkı koyan üyelere teşekkür belgesi takdim edilirken, İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve Genel Başkan Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

Etkinliğe Lefkoşa milletvekilleri Ürün Solyalı ve Filiz Besim ve Lefke milletvekili Salahi Şahiner’in yanı sıra çok sayıda partili de katıldı.

Genel Başkan Tufan Erhürman, “Güzelyurt Belediyesi’nde yıllardır malum zihniyetin iktidarda bulunduğunu, bölge halkının bu sebepten dolayı büyük bedel ödediğini ve hala daha da ödemeye devam ettiğini” savundu.

“CTP’nin hem tarihinin hem de bugününün etkinlikte hazır bulunduğunu görmekten mutluluk” duyduğunu ifade eden Erhürman, teşekkür belgesi takdim edilen üyelere yönelik “Ben sizleri sadece danışacağımız, ara ara göreceğimiz insanlar olarak görmüyorum. İyi ki buradasınız iyi ki birlikteyiz” dedi.

Gulamkadir: Yol göstermenize ihtiyacımız var

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de, etkinlikte yaptığı konuşmasında, yeni bir ilçe yönetim kurulu oluştuğuna ve bu genç yönetim kurulunun önünde önemli bir yerel seçim olduğunu ifade ederek, “Bu süreçte sizlerin desteğine sizlerin yol göstermesine ihtiyacımız var. Buralara gelip bizlere daha fazla tavsiyede bulunmanızı, gördüğünüz eksiklikleri hemen bize aktarmanızı istiyoruz ki biz de bu yolda daha düzgün ilerleyebilelim. Siz yoksanız biz yokuz, olamayız. Sizin tecrübeleriniz bizim için çok önemlidir. Hep birlikte Osman Bican’ı Güzelyurt Belediye Başkanı yapacağız” dedi.

