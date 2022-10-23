‘Kırmızı şimşek’ nazara geldi

Girne’de sabaha karşı esen şiddetli rüzgar Zeytinlik bölgesinde ağaçların devrilmesine neden oldu.

Rüzgârın etkisiyle kökünden kopan akasya ağacı park halinde bulunan Doktor Burcu Özbakır’ın aracının üzerine düştü. Ağaç Girne İtfaiye Ekipleri tarafından kaldırılırken, araçta maddi hasar oluştu.

Polisten verilen bilgiye göre dün sabah saat 06.00 sıralarında Zeytinlik'te, Öğretmen Saffet Özmenek Sokak üzerinde bir ikametgahın bahçesinde bulunan aksaya ağacı rüzgârın etkisiyle kökünden kopup bahçe dışında yol kenarında park halinde bulunan bir aracın üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araç üzerinden kaldırıldı.



