Kim bakacak

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi Arasta çarşısı dün yine turist akınına uğradı. Lokmacı barikatından Türk bölgesine geçen turistler, Arasta çarşısı ve Büyük han ziyaretinden sonra Belediye pazarı, Selimiye Camisi civarında gezinti yaptı.

Bazı turistler bölgede gezilecek yerler hakkında bilgi isterken, yetersiz sayıdaki turizm levhalarının üzerindeki yazıların kısmen silinmiş olduğunu gördü.

Diyalog muhabirine konuşan turistler “Güzel bir ülkeniz var ama çoğu yer bakımsız olmakla birlikte turistleri aydınlatacak levhalarınız yetersiz” dedi.

Turistler, rehbersiz gezinti yapanların Türk bölgesinde zorlandığına dikkat çekerek, ilgililerin bu soruna el atmasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022, 01:22