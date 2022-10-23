Tabanca henüz bulunamadı

Güzelyurt’ta 16 Ekim 2022 tarihinde Tamer ve Taner Öztaş kardeşlerin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın ardından gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutuklama emri alınan Nevzat Volkan, Yılmaz Tip, Evrim Şengül, Eren Gür, Şükrü Özipek ve Mert Özdemir’in ifadeleri alınıyor. Soruşturma kapsamında ikinci kez mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 7 gün ek süre temin edilirken, olayda kullanılan silahın henüz bulunamadığı, çevre güvenlik kameralarının incelendiği belirtildi.

Tanıkların ifadelerinin alındığı, kavgaya karışan başka şahıslar olabileceği açıklandı.

Güzelyurt’ta bir kafede 16 Ekim saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda kendilerine küfür edildiği gerekçesiyle Nevzat Volkan’ın Yılmaz Tip’in tasarrufunda bulunan tabancayı alarak Tamer ve Taner Öztaş kardeşlere ateş açtığı belirtilmişti.

Polis, açılan ateş sonucu Taner Öztaş’ın sağ bacağından, Tamer Öztaş’ın ise kasığından yaralandığını söylemişti.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıların aynı gün tespit edildiğini ancak olayda kullanılan tabancanın henüz bulunamadığını anlatmıştı.

Polis, olay yerinde 2 adet boş kovan ve bir adet mermi çekirdeği bulunarak emare olarak alındığını açıklamıştı.

Yaralıların tedavisinin sürdüğünü ifade eden polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kayıtlar olduğunu belirtmişti.