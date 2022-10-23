Aileler endişeli

Güney Kıbrıs’ta liselerde çeteleşme ve şiddet olaylarının arttığı bildirildi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre; Limasol’da farklı liselerde eğitim gören iki grup öğrenci kavga etti. Çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı. Artan şiddet olayları endişeye neden olurken, okul aile birlikleri yetkililere çağrı yaparak önlem alınmasını istedi.

Haberde Limasol’daki bir lisede eğitim gören bir grup öğrenci ile başka bir okuldan gelen öğrenci grubunun kavga ettiği; öğretmenlerin araya girmesiyle olayın yatıştığı ancak 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaşanan arbedede hafif yaralanan 5 öğrencinin kısa sürede taburcu edildiği bildirilirken, Cuma günü yaşanan olayın ilk olmadığı ifade edildi.

Geçtiğimiz Salı günü de Larnaka’da 17 yaşındaki bir öğrencinin başka bir okuldan bir grup öğrenci tarafından dövüldüğü habere yansıdı.

Okul aile birliklerinin artan şiddet olaylarından endişe duyduğu ve konula ilgili açıklama yaptığı belirtildi.

Ailelerin okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması, polisin devreye girmesi için yetkililere çağrı yaptığı açıklandı.

Ayrıca yaşanan olayların devlet okullarının imajını zedelediği, çocukların ve okul personelinin güvenliğini tehlikeye attığı da belirtildi.

