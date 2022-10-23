507 gün sonra cezaevinde

Kuzey Kıbrıs’a öğrenci vizesiyle giriş yapan ancak okula kayıt yaptırmayan Aaron Kalamba Kimwanga hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ülkede bir buçuk yıl kaçak yaşam süren ve Lefkoşa’daki rutin denetimlerde tespit edilen zanlı mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı. Mahkeme zanlının yargı aşamasında hazır olması için cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlı hakkında soruşturma başlatılırken, dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Aaron Kalamba Kimwana’nın 19 Ekim 2022 tarihinde saat 04.00 sıralarında Ortaköy'de tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 31 Mart 2021 tarihinde 60 günlük öğrenci vizesi ile ülkeye giriş yaptığını ancak gerekli işlemleri yaptırmayıp 507 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığını açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutuklama emri alındığını anımsatan polis, bu süre zarfından soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, ülkede yasal statüsü olmayan zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme KKTC’de ikamet izinsiz kalan zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

