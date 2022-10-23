Ekiplerden 5 ilçede operasyon !

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Çevik birlik ve polis ekipleri Cuma gecesi saat 22.00’den itibaren 5 ilçede 7 saat süreyle ‘Huzur Operasyonu’ gerçekleştirdi. Dün sabah 04.00’e kadar süren operasyon sırasında ülkede kaçak yaşayan 44 kişi tutuklanırken, suç işleyen bin 663 sürücü rapor edildi. Trafik denetimleri kapsamında 115 araç da trafikten men edildi.

Suç patlamasının yaşandığı KKTC’de polisin kapsamlı denetim yapması büyük bir memnuniyet yarattı. Son zamanlarda aşırı derecede alkollü vaziyette araç kullananların sayısındaki artışa dikkat çeken vatandaşlar, bunun önlenebilmesi ve kaçakların yakalanabilmesi açısından bu tür operasyonların artarak devam etmesi istedi.

En çok kaçak Lefkoşa’da

Ülke genelinde, önceki gece saat 22.00’den dün sabah 04.00’e kadar eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Tüm polis birimlerinin yer aldığı asayiş denetimlerinde, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 44 kişi tutuklandı. Kaçakların 32’sinin Lefkoşa, 7’sinin Gazimağusa, 4’ünün Girne, birinin de Güzelyurt’ta yakalandığı belirtildi.

Trafik denetimlerinden 5 ilçede toplam 8 bin 962 araç sürücüsü kontrol edildi; bin 663’ü rapor edilirken, 5’i tutuklanarak hakkında ileri işleme gidildi. Sürücülerin 43’ünün alkollü, 11’inin de ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı rapor edildiği açıklandı.

Trafik denetimleri kapsamında 115 araç da trafikten men edildi.

Lefkoşa’da 2 bin 350 araç sürücüsü kontrol edildi

Lefkoşa’da yapılan denetimler kapsamında; KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 32 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2 bin 350 araç sürücüsü kontrol edildi, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 8’i sürüş ehliyetsiz olmak üzere, toplam 551 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 47 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da 263 araç sürücüsü…

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu, bin 425 araç sürücüsü kontrol edildi, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, toplam 263 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 9 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de 52 araç trafikten men edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanırken, kapatma saatine uymadığı tespit edilen 3 iş yeri aleyhinde de yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından Girne’de gerçekleştirilen denetimler sonucu, 3 bin 9 araç sürücüsü kontrol edildi, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan 507 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 52 araç ise trafikten men edildi.

Seyyar satıcılara yasal işlem

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işleme gidilirken, kapatma saatine uymadığı tespit edilen 1 iş yeri ile yetkili makamdan izinsiz olarak seyyar satıcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi aleyhinde de yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 253 araç sürücüsü kontrol edildi, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 191 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bunun yanında, 2 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücü ise tutuklandı.

İskele’de 4 araç sürücüsü tutuklandı

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 925 araç sürücüsü kontrol edildi, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 151 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bunun yanında, 5 araç trafikten men edildi, 4 araç sürücü ise tutuklandı.