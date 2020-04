CTP Milletvekili Armağan Candan, günlerini evinde geçiriyor, zaman zaman yemek yapıyor

CTP Milletvekili Armağan Candan, sokağa çıkma yasağından bu yana günlerini evinde geçiriyor, zaman zaman yemek yapıyor

Coronavirüs salgını nedeniyle bir ayı aşkın süreden beri evde kalan ve geçtiğimiz hafta meclis toplantısına katılan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan’ın günleri daha çok bilgisayar başında geçiyor.

Fırsat buldukça kitap okuyan ve dizi izleyen Candan, mutfak işlerinde kendisine güveniyor. Özellikle de soslu makarna çeşitlerinde iddialı olduğunu söylüyor.

Soru: Corona yasakları başladığından bu yana günleriniz nasıl geçiyor? Evde misiniz, herhangi bir yardım komitesine çağrıldınız mı?

Candan: TV programları dışında evden dışarı çıkmıyorum. İletişim halinde olduğum parti meclisi grup üyeleri ile online platformlardan görüşmekteyim. Yine aynı zamanda Güzelyurt ilçesindeki belediye başkanı, kaymakam ve muhtarla da yine online üzerinden çeşitli yardım konularında yürüttüğümüz çalışmalar konusunda iletişim kurmaktayım.

Bu süreçte herhangi bir komiteye çağrılmadım.

Soru: Yürüyüş veya spor yapıyor musunuz?

Candan: Markete yürüyerek gidiyorum. Zaten market ihtiyaçlarım dışında dışarıya çıkmıyorum.

Soru: Yemek pişiriyor musunuz? En iddialı olduğunuz yemekler hangileridir?

Candan: Yemek pişiriyorum. Özellikle iddialı olduğum, değişik soslar ve çeşitli içeriklerle hazırladığım makarnadır. Bu konuda oldukça iddialıyım.

Homo Deus’u okuyor

Soru: Bu sürede okuduğunuz kitap, izlediğiniz film var mı? Varsa isimleri!

Candan: İsrailli yazar Yuval Harari’nin Homo Deus aldı kitabını okuyorum. Dizi olarak da Unorthodox, The Spy, La Case De Papel ve The Stranger adlı dizileri izlemekteyim.

Soru: Hükümetin bu krizi iyi yönettiğine inanıyor musunuz?

Candan: İyi yönettiğine inanmıyorum. Organizasyon, koordinasyon ve eşgüdüm çerçevesinde başarılı bir kriz yönetimi değil. Toplum baskısıyla ülkenin yurt dışına çıkış ve girişlerde kapatılması doğru bir adımdı. Özellikle pandemi hastanesi konusu bir an önce sonuca ulaştırılmalı ve Nalbantoğlu Hastanesi eski fonksiyonlarına yeniden ulaşabilmeli.

Soru: Sizce Cumhurbaşkanı bu süreçte yeterince etkin oldu mu?

Candan: Cumhurbaşkanının yapacakları kısıtlıdır. Uzun süredir Makam olarak Cumhurbaşkanlığı ve hükümet arasındaki uyumsuzluk söz konusu iken şimdi bu durum halk tarafından da görüldü.