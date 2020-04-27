İsveç'te tedavi edilmeyen Türk vatandaşı Ankara'ya götürüldü

İsveç'te Coronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen Emrullah Gülüşken, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye götürülerek, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İsveç'in Malmö kentinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye götürüldü.

Malmö Sturup Havaalanı'na inen ambulans uçak, yerel saatle 09.00'da Emrullah Gülüşken ile üç çocuğunu alarak havalandı.

Emrullah Gülüşken'in İsveç'te kalan kızı Leyla Gülüşken, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçağın gelmesiyle çok duygulandığını belirtti.

Leyla Gülüşken, yetkililerin haberi aldıktan sonra kendilerini aradığını ifade ederek "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bize kısa sürede uçak gönderdi. Ülkemizle gurur duyuyoruz" dedi.

Batman'ın Gercüş ilçesinden İsveç'e yerleştiklerini anlatan Gülüşken, devletin kendilerini ortada bırakmadığını vurgulayarak "Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya'ya, YTB Başkanı Abdullah Eren'e ve UID İsveç Başkanı Özer Eken'e teşekkürler ederim" diye konuştu.

Tedavi altına alındı

Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi. Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Emrullah Gülüşken, burada tedaviye alınırken, çocuklarının da 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi.