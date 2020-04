Türkiye’de vaka sayısı 110 bini geçti

Türkiye'deki güncel Coronavirüsü vakaları ve yaşanan can kaybı açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 99 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken 2 bin 357 yeni vaka görüldüğünü duyurdu.

Toplam can kaybı 2 bin 805, toplam vaka sayısı da 110 bin 130 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitesinin 30 binin kullanıldığını belirtti.

Koca, son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu günün dün olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca, “Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti” dedi. Paylaşılan günlük Coronavirüs tablosuna göre, 30 bin 177 test yapıldı.

Tabloya göre, dün 2 bin 357 vaka tespit edilirken 99 kişi de hayatını kaybetti.

Ayrıca, iyileşenlerin sayısı 3 bin 558 oldu.

Bakan Koca’nın paylaştığı tabloya göre, toplamda 889 bin 742 test yapıldı.

Toplamda 110 bin 130 vakanın olduğu belirtilirken toplam can kaybı da 2 bin 805 oldu.

Toplam yoğun bakım hasta sayısının bin 776, toplam entübe hasta sayısının 883 olduğu aktarıldı.

Öte yandan toplam iyileşen hasta sayısının da 29 bin 140 olduğu ifade edildi.

Bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, “Biri tuz yerine Coronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2020, 09:51