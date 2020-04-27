Rum Yönetimi: ‘Erdoğan meydanı boş buldu’

Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki çalışmaların yabancı şirketler tarafından ertelenmesinin ardından, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Şirketinin boşluğu doldurması ve Yavuz sondaj gemisinin bölgeye gönderilmesi Rumları tedirgin etti.

Fileleftheros gazetesi “Erdoğan’dan Meb’le İlgili Direktifler” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Türkiye’nin, sözde Rum MEB’inde faaliyet göstermekte olan şirketlerin çalışmalarının geçici olarak ertelenmesinden ötürü meydana gelen boşluğu kapatmaya çalıştığını iddia etti.

“Elde ettiği bilgilere dayanarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TPAO şirketine, Kıbrıs MEB’inde yasal olarak faaliyet göstermekte olan şirketlerinden yokluğundan meydana gelen konjonktürden faydalanması, MEB’de olması ve sondajlar yapılması direktifi verdiğini” öne süren gazete, Yavuz sondaj gemisinin bunun için bölgeye gönderildiğini iddia ederek, geminin 6 ve 7’inci parsellerde sondaj yapacağını anımsattı.

Gazete, sözde Rum MEB’inde faaliyet gösteren şirketlerin koronavirüs salgını yüzünden enerji programlarını ertelediklerini ve sondajların yapılması konusunda 2021 yılından söz edildiğini anımsattı.

Erdoğan’ın mesajının net olduğunu da öne süren gazete, “salgına rağmen, (Erdoğan’ın) yasadışı ve mantıksız taleplerini değiştirmediğini, bunun da ötesinde, ülkesinin oldubittiler meydana getirerek, bölgede tek sondaj yapan ülke olduğuna dair imajından hoşlandığını” ileri sürdü.

Türkiye’nin geri adım atmaya niyetli olmadığının görüldüğünü ve kriz döneminden faydalanacağı iddiasında bulunan gazete, Ankara’nın bu planlamaya yatırım yaptığını ve Ankara’nın gerek sondajlar, gerek de gemi ve teçhizat alımı için bugüne kadar bu alana 1 milyon dolar yatırım yaptığını savundu.

Türkiye açısından üzerinde çalıştığı ve ileriye götürdüğü iki senaryo bulunduğunu da öne süren gazete, bunlardan birincisinin, sondajlara devam etmek ve yataklar tespit edilmesi durumunda, yeni oldubittiler yaratıp, haklar elde etmek olduğuna işaret etti.

Gazete, böyle bir durumda olguların değişeceğini, (Türkiye’nin) bölgede kuvvetleneceğini ve başka şeylerle ilgili olarak da pazarlık(müzakere) avantajı elde edeceğini öne sürdü.

Gazete ikinci senaryonun ise sondajlara devam edilmesi ve sonuçlara sahip olunmaması durumunda, Rum Yönetimi tarafından lisans verilen şirketlerin araştırılmalarıyla tespit edilecek olan yatakların paylaşımı için zorla müzakere başlamasının talep edilmesi olduğunu iddialarına ekledi.



Kıbrıs sorunu ENI için engel

Öte yandan Simerini gazetesi ise bu başlık altında yer verdiği bir haberinde, İtalyan ENI şirketinin Uluslararası İlişkiler Konularından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Marco Piredda’nın “Fondazione Gegasperi” isimli bir kuruluşa verdiği mülakat esnasında yaptığı açıklamaların kaygı uyandırdığını yazdı.

Piredda’nın mülakat esnasında Kıbrıs sorununa değindiğini kaydeden gazete, Piredda’nın “Kıbrıs sorunu, Ankara’nın etkileri ve Akdeniz’de bölgesel güçler arasındaki rekabetin, yeni enerji kaynaklarının kullanılabilirliğini gözetecek olan ekonomik kalkınma perspektiflerini alıkoyduğunu” söylediğini ekledi.