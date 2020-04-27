Bağışıklık oranı açıklanmalı

Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Merkezi Başkanı Sibel Siber, 15 bin test ile sokağa inmeliyiz söylemini hatırlatarak, Sağlık Bakanlığı’nın geç de olsa testlere başladığını ifade etti. Siber, “Taramalar hızlı testlerle yapılıyor. Bu testlerde pozitif çıkanlara da virüsü taşıyıp taşımadığını anlamak için PCR testi yapılıyor. Bugüne kadar yapılan hızlı testlerin sonuçlarına göre, toplumdaki bağışıklık oranını Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması önemlidir” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gündemi değerlendiren Siber, PCR testlerin pozitif vakaların yanı sıra kişinin virüsü geçirmiş olma ihtimalini de ortaya çıkardığını söyledi.

Şimdiye kadar yapılan hızlı testlerin sonuçlarına göre, toplumdaki bağışıklık oranını Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması gerektiğini savunan Siber bu oranı tüm ülkelerin açıkladığını aktardı.

Sibel Siber açıklamasında şunları belirtti:

“Covid 19 Koordinasyon Konseyi olarak, yaygın testlerle taramaların başlatılması tavsiye kararını 4 Nisan’da almıştık. 7 Nisan’da katıldığım bir programda, sahaya inip hızla toplumu taramamız gerektiğini, en az 15 bin test yaparsak, önümüzü görebileceğimizi söylemiştim.

Sağlık Bakanı’nın konuyla ilgili açıklaması (ya 5000 pozitif çıkarsa!) bir süre gündem olmuştu. Memnuniyetle görüyorum ki şimdi geç de olsa bu taramalara başlandı.

Taramalar hızlı testlerle yapılıyor, bu testlerde pozitif çıkanlara da virüsü taşıyıp taşımadığını anlamak için PCR testi yapılıyor.

Lefkoşa Belediyesi çalışanlarına 450 hızlı test yapılmış 10 şüpheli çıkmış ve tekrar test yapılınca negatif oldukları anlaşılmış. Bu ne anlama gelir? Hızlı testler, kişinin vücuduna virüsün girip girmediğini gösteriyor.

Hızlı test, pozitif çıkarsa (hatalı pozitif olma ihtimali de var) kişi, bu virüsü ya halen taşıyor ya da bu virüsü geçirdi demektir. Bunu anlamak için PCR testi yapılıyor, PCR pozitif çıkarsa bu vaka, virüsü taşıyor yani pozitiftir. Hızlı test pozitif, PCR testi ise negatif çıktığında, “ilk yapılan test hatalıdır” anlamı taşımıyor; “Kişinin bu virüsü geçirmiş olma ihtimali kuvvetli” anlamı çıkıyor.

İşte hep söz edilen toplum bağışıklığı budur. Bir arkadaşımız, “her gün sıfır pozitif” çıkmasından endişe duyduğunu açıklamıştı. Aslında tam da izah edilmek istenen budur.

Taramalar hızlı testlerle yapılıyorsa ve hepsi negatif ise, o zaman toplumda bağışıklık oranı sıfır demektir. Halbuki öğreniyoruz ki, çok düşük de olsa bir bağışıklık yüzdesi var.

450 belediye çalışanında 10 hızlı test pozitif demek, % 2.2 civarında bir bağışıklık oranı var demek. Ocak ayında bu virüsle tanışma ihtimalimiz olduğunu birçok meslektaşımız söylüyor.

İşte bunu anlamanın yolu, hızlı testler veya Elisa antikor testleri yapmaktır.

Bugüne kadar yapılan hızlı testlerin sonuçlarına göre, toplumdaki bağışıklık oranını Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması önemlidir.

Tüm ülkeler bu oranı toplumlarına açıklamaktadır. Bu arada, virüsün kalıcı bağışıklık bırakıp bırakmadığı konusunun da henüz net olmadığını belirtmek isterim.”



Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2020, 09:54