203 bin hasta öldü 870 bin vaka iyileşti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 923 bini, can kaybı ise 203 bini aştı. ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 54 bin 265'e yükseldi. Öte yandan, son bir günde İtalya'da 260, İngiltere'de 413, İspanya'da 288, Fransa'da 242, İran'da 60 can kaybı yaşandı. Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 870 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 bini geçti, vaka sayısı ise 2 milyon 923 bin 109'a ulaştı. Coronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı da 870 bini aştı.



İspanya

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 23 bin 190'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Covid-19'a karşı 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da, 20 Mart'tan (235 ölü) sonra günlük ölüm sayısında en düşük artış kaydedildi. Ülkede önceki gün 378 olarak açıklanan günlük ölü sayısı dün 288 oldu. Bakanlık, ölenlerin toplam sayısının 23 bin 190'a yükseldiğini bildirdi. Ülkede vaka sayısı düne nazaran 1729 artışla toplamda 225 bin 488'e, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 24 artışla 98 bin 732 olarak verildi. İspanya'da art arda üçüncü gün iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerine çıkması, günün en önemli detayı olarak öne çıkarıldı.

İran

İran'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 60 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 710'a, vaka sayısı ise 90 bin 481'e yükseldi. İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Cihanpur, böylece toplam ölü sayısının 5 bin 710'a çıktığını belirterek, vaka sayısının da 1153 artarak 90 bin 481'e ulaştığı bilgisini verdi.

ABD

ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 54 bin 265’e yükselirken Coronavirüs tespit edilen kişi sayısı ise ülke genelinde 960 bin 896 oldu.

Coronavirüs salgınından en fazla etkilenen New York’ta 288 bin 313 hasta bulunurken virüs kaynaklı ölümler 21 bin 908 oldu.

İtalya

Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e çıktı.

Fransa

Fransa'da Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi.

İngiltere

Coronavirüsü salgını nedeniyle Birleşik Krallık'ta son 24 saat içinde 413 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede Corona nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bin 732'ye yükseldi. Birleşik Krallık’ta dün 31 Mart tarihinden bu yana korona nedeni ile gerçekleşen en düşük ölüm oranı yaşandı.

İyileşenlerin sayısı 870 bini geçti

Dünya genelinde, yeni tip Coronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 870 bini aştı.

Coronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 871 bin 265 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (118 bin 633), İspanya (117 bin 727), Almanya (109 bin 800), Çin (77 bin 394), İran (69 bin 657), İtalya (64 bin 928) ve Fransa (44 bin 594) oldu.

Türkiye'de de Covid-19'dan iyileşen hasta sayısı 29 bin 140'a ulaştı.

Wuhan’daki tüm Coronavirüs hastaları taburcu edildi

Hayat normale dönüyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentindeki tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Hubei eyaletinin Wuhan kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini söyledi. Mi Feng, artık korona virüs hastasının bulunmadığı Wuhan’da virüse karşı kazanılan zaferin sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti. Wuhan’da 46 bin 452 korona virüs vakası tespit edilmiş, hastalardan 3 bin 869’u hayatını kaybetmişti. Çin genelinde son verilere göre vaka sayısı 82 bin 827 olarak açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 632’ye ulaştı. Ülkede korona virüs tedavisi gören 77 bin 394 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.